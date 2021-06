Kloster Donndorf. Kloster Donndorf lädt in diesem wieder zum Klosterfest ein, kann aber nur virtuell feiern.

Der erste Samstag im Juni hatte sich in den vergangenen Jahren als fester Termin in der Unstrutregion zwischen Artern und Wiehe etabliert. Bereits neunmal hatte Anfang Juni die Ländliche Heimvolkshochschule Thüringen zum Klosterfest unter dem Motto „Die Welt zu Gast im Kloster“ eingeladen.

Mit einem bunten Programm möchte die Veranstaltung in Kloster Donndorf die kulturelle Vielfalt betonen und für Toleranz und friedliches Zusammenleben werben, erklären die Veranstalter.

Wie schon im vergangenen Jahr war allerdings auch in diesem Jahr ungewiss, ob ein Fest aufgrund der Pandemie und der daraus folgenden Einschränkungen stattfinden dürfe. Das habe eine Planung schwierig gemacht.

Deshalb lädt die Erwachsenenbildungsstätte auch in diesem Juni keine Gäste zu einem bunten Treffen ein. Ausfallen soll das Fest dennoch kein zweites Mal.

Stattdessen haben Referentinnen und Referenten der Ländlichen Heimvolkshochschule kurze Videoclips erstellt, in denen sie ihre interkulturelle Arbeit vorstellen. Wer also neugierig auf fremde Kulturen ist, kann sich bei seinem nächsten Ausflug zum Klostergelände ab dem 5. Juni bis zum 1. August über QR-Codes von der bunten Vielfalt inspirieren lassen. So ist die Welt doch zu Gast im Kloster.