Ebeleben Einbruch auf Baustelle in Ebeleben hinterlässt einen Schaden von mehr als 3600 Euro.

Diebe haben eine Baustelle in Ebeleben heimgesucht und eine Radlader-Schaufel gestohlen. Der Vorfall soll sich bereits in der Nacht von Donnerstag, den 11., zum Freitag, den 12. März, in der Sondershäuser Straße ereignet haben, erklärte die Polizei. Der Schaden wird auf rund 3600 Euro geschätzt.