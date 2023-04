Diese Investitionen sind 2023 für Gehofen geplant

Gehofen. Noch in der Haushaltskonsolidierung für die Gemeinde Gehofen fließen für mehrere Projekte Zehntausende Euro. Zugleich wächst die Gemeinderücklage beträchtlich.

Es sind keine großen Sprünge, die die Gemeinde Gehofen 2023 machen wird, aber alle zuvor diskutierten Anliegen, die für dieses Jahr angedacht waren, werden umgesetzt. Einstimmig hoben die Gemeindevertreter ihre Hände, um Haushalt und Finanzplan für die nächsten Jahre abzusegnen.

Hinter der Kommune liegen Jahre des Darbens, denn man ging den Weg der Haushaltskonsolidierung. Der enger geschnallte Gürtel könnte schon im nächsten Jahr gelockert werden. Dann ist die Konsolidierung beendet, blickte Bürgermeister Sebastian Koch (SPD) voraus.

Landesmittel werden zum Großteil für Kreisumlage gebraucht

Statt rote Zahlen schreibt Gehofen längst schwarze Zahlen laut David Petrat, Leiter der Kämmerer der Arterner Verwaltung. Entscheidenden Anteil daran, dass Gehofen seinen Haushalt ausgleichen konnte, haben die Schlüsselzuweisungen. Die Landesmittel bekommt jede Kommune für Gemeindeaufgaben. Ihre Höhe variiert und hängt neben dem Steuereinnahmen vergangener Jahre auch von Einwohnerzahlen ab. Laut Kämmerer bekommt die kleine Gemeinde für 2023 insgesamt 276.046 Euro. Die Einnahmequelle wird aber fast komplett von der Kreisumlage aufgefressen – sie beträgt für Gehofen 225.277 Euro. Kredite können bedient und Schulden abgebaut werden, so der Kämmerer.

Läuft alles nach Plan, so Petrat, können am Jahresende 47.259 Euro auf die Rücklage in Höhe von rund 600.000 Euro gepackt und der Schuldenstand auf 44.663 Euro minimiert werden. Zum Vergleich: Seit 2014 steckte Gehofen in der Haushaltskonsolidierung. Laut Koch wies der Haushalt noch 2016 ein Loch von rund 338.000 Euro auf. Für 2025 könnte dann die Schuldenfreiheit winken.

Großflächig soll in diesem Jahr in die Kita investiert werden: Die Außenfassade wird energetisch saniert, die Zaunanlage erneuert. Außerdem stelle die Gemeinde Geld für ein Spielgerät auf dem Außengelände zur Verfügung, so Koch. Zusätzlich sollen die Kriegsgräber aufgearbeitet werden. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr sollen neue Dienstkleidung erhalten. Insgesamt 8500 Euro stehen dafür bereit.

In der Schwesternstation, ein Ort der Zusammenkunft, soll gemalert werden. In der Bahnhofsstraße gegenüber der alten Schule soll ein Bushaltepunkt überdacht werden. Einwohner machten darauf aufmerksam, dass Schulkinder bei regnerischem Wetter im Nassen stünden. Alternativ könnten sich Busfahrende auf der gegenüberliegenden Straßenseite unterstellen. Einige Gehofener monierten, dass sich dann im Straßenqueren Probleme ergeben könnten.

Weitere rund 80.000 Euro wurden für Sanierungsarbeiten am Gehweg in der Reinsdorfer Straße eingestellt. Hinzu kommt ein Eigenanteil in Höhe von rund 25.000 Euro für den Hohe-Schrecke-Radweg, der nach Fertigstellung vom Donndorfer Kloster nach Reinsdorf und von dort nach Braunsroda anbinden soll. Mehrere Kilometer der insgesamt 7,2 Kilometer langen Wegstrecke liegen in der Gehofener Gemarkung.

Außerdem kostet die Erneuerung der abgebrannten Heizungsanlage in der alten Schule rund 40.000 Euro. Vermutlich werde diese Ausgaben die Versicherung übernehmen, so Koch.