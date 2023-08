Digitale Stelen informieren in Sondershausen Bürger und Touristen

Sondershausen. An drei Standorten in Sondershausen sind die digitalen Informationsstelen aufgestellt worden.

Informationen rund um Sondershausen und Umgebung können Bürger und Besucher der Stadt künftig an drei digitalen Informationsstelen abrufen. Vor der Stadtinformation am Rathaus, am Bahnhof und am Busbahnhof wurden digitale Infostelen aufgestellt, informiert die Stadt.

Auf einem 49 Zoll LED Touch-Display werden Informationen aus dem Stadtgeschehen, Bekanntmachungen der Verwaltung, Veranstaltungen sowie touristische Angebote der Stadt und ihrer Umgebung gezeigt. Die Stelen sind barrierearm und können so auch von Menschen mit Behinderung und Kindern genutzt werden.

Förderung der 51.000 Euro teuren Stelen übers Regionalbudget

Finanziert wurden die Infostelen im Wert von 51.000 Euro aus dem Regionalbudget. Der Fördertopf in Höhe von 1,8 Millionen Euro stand dem Kyffhäuserkreis als Projektträger des Regionalmanagements „Perspektive Nordthüringen“ gemeinsam mit dem Landkreis Nordhausen und dem Unstrut-Hainich-Kreis über sechs Jahre für Projekte zur Stärkung der Wirtschaftsregion Nordthüringen und der landkreisübergreifenden Zusammenarbeit zur Verfügung. Die Fördermittel hatte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) bereits 2022 übergeben. Am Mittwoch nahm sie mit Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) die Stelen in Betrieb.

Für das Einspielen der Informationen wird das Team der Stadtinformation zuständig sein. „Wir freuen uns sehr über die Stelen, denn sie bereichern das Angebot für unsere Bürger sowie Gäste unserer Stadt. Wir danken dem Landratsamt und dem Regionalmanagement ‚Perspektive Nordthüringen‘ für die gute Zusammenarbeit und hoffen, dass die Infostelen gut genutzt werden“, sagte Grimm.