Digitales Lernen beginnt in Großfurra schon im Kindergarten

An Tablets lernen die Kinder im Evangelischen Kindergarten Arche Noah in Großfurra den Umgang mit digitalen Medien.

Mit Tablets und spezieller Lernsoftware für das Kindergartenalter erkunden die Kinder in der evangelischen Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Großfurra jeden Tag virtuelle Welten. In der digitalen Umgebung lernen sie aber auch viele Dinge, die ihnen helfen sollen, sich später auch im wirklichen Leben gut zurechtzufinden. „Es ist es eben enorm wichtig, dass die Kita-Kinder auch in Vorbereitung auf die Schulzeit konkrete multimediale Kompetenzen sowie den gezielten und vernünftigen Umgang mit digitalen Medien üben“, stellt die Kindergartenleiterin Sandra Zornemann klar.

In jeder Gruppe stehe ein speziell ausgestattetes Tablet zur Verfügung, erklärt sie weiter. Die handlichen Computer können über das in der gesamten Kindertagesstätte neu installierte W-Lan mit dem Internet verbunden werden. Ein großer Teil der Programme, mit denen die Kinder die digitale Welt erforschen sei pädagogisch geprüftes und spezifisches Material für den Vorschulbereich. „Bei den Apps nutzen wir auch die Angebote des Thüringer Landesfilmdienstes“, erläutert Zornemann.

„Natürlich gibt es gerade wenn es um technische Geräte geht immer auch Skepsis“, so die Kindergartenchefin. „Aber genau an diesem Punkt wollen wir ansetzen. Wir wollen den Kindern zeigen, dass spezielle Lernapps mit einem leichten und spielerischen Lerninhalt für den Vorschulbereich Spaß machen und ein Tablet eben nicht nur für Youtube genutzt werden kann.“ Durch kreatives Arbeiten, Gruppenarbeiten und Selbstlernprozesse werde die Freude am Lernen gesteigert und der Übergang zur Grundschule noch angenehmer", ist sie überzeugt.

Die vernetzte Technik erleichtere außerdem gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen die Zusammenarbeit mit externen Beratungsstellen, innerhalb des Teams und mit der Elternschaft. Die digitalen Medien in der Kita würden auch von den Pädagogen, beispielsweise für Dokumentationsarbeiten, für Online-Fortbildungen und Elterngespräche oder als Nachschlagewerk genutzt.

„Für die Kinder ist die Nutzung dieser Geräte gar nichts Ungewöhnliches“, schildert Sandra Zornemann ihre Erfahrungen. Gerade für die sprachliche Bildung seien die digitalen Angebote mittlerweile nicht mehr wegzudenken. So seien etwa die Ergebnisse der Projektwoche zum Thema Bücher mit Hilfe der digitalen Bilderrahmen präsentiert worden, berichtet sie. „Dabei haben wir erstaunt festgestellt, wie viele Medien bei der Arbeit an den Projekten bereits im Einsatz waren.“