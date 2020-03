Digitales Lernen statt Unterricht an der Tafel

Um 14.17 Uhr verlässt Mathias Böttcher, stellvertretender Schulleiter der Regelschule „Johann Karl Wezel“ in Sondershausen, mit einigen Lehrern den Computerraum der Schule. „Wir hatten eine Besprechung und Weiterbildung zum Thema Schul-Cloud“, erklärt Böttcher. Die Cloud wurde eingerichtet, um darin Lehrstoffe und Arbeitsaufgaben für die Dauer der Schulschließung einzustellen, damit die Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 zu Hause arbeiten können.

Sie würde in etwa funktionieren wie eine bekannte App zum Austausch von Bild, Text,- und Tonnachrichten, erklärt Böttcher. Für jede Klasse und die betreffenden Fachlehrer wurde eine Gruppe angelegt, in die die jeweiligen Arbeitsaufgaben eingestellt werden sollen. Das geschehe alles unter Berücksichtigung der Datenschutzverordnung, betonte der stellvertretende Schulleiter.

So kämen in die mit Passwort geschützten Gruppen nur die Schüler der betreffenden Klassenstufe sowie die zuständigen Fachlehrer. Diese sollen ab heute das Material für die Unterrichtsfächer – alles nach Lehrplan – von zu Hause aus in die Cloud stellen. Mit der Möglichkeit, online zu unterrichten, soll aber auch gewährleistet werden, dass die Prüfungsklassen ihre Vorbereitungen in Eigenarbeit fortführen können. Schließlich stehen für die Zehntklässler demnächst Prüfungen an.

Der Montag war für die nächsten fünf Wochen vorerst der letzte Schultag, der begann bereits etwas anders als üblich. Dem Unterricht, der nach der fünften Stunde endete, ging eine Klassenleiterstunde voraus, erzählt Böttcher. Hier wurden die Kinder und Jugendlichen über die aktuelle Situation und die neuen Unterrichtsmethoden informiert. Kinder mit Anzeichen einer Krankheit, seien sie noch so gering gewesen, habe man nach Hause geschickt. Einige Eltern hätten ihre Kinder deshalb auch schon vorsorglich zu Hause gelassen, so Böttcher.

In den kommenden drei Wochen – danach stehen die 14-tägigen Osterferien an – sind für die Notfallbetreuung zwei Lehrerinnen sowie eine Sekretärin in der Regelschule. Auch Böttcher, der ab jetzt daheim sein Büro hat, kommt, falls erforderlich, natürlich in die Schule.

In der Grundschule „Käthe Kollwitz“ in Sondershausen beschränkt sich das Digitale noch auf den Austausch der E-Mail-Adressen. Mittels dieser wollen die Lehrerinnen den Eltern der Erst- bis Viertklässler Aufgaben zum Üben zukommen lassen. Für drei Wochen würden Aufgaben für Deutsch und Mathematik verteilt. Um die Notfallbetreuung der Kinder, deren Eltern für die Aufrechterhaltung wichtiger Infrastruktur arbeiten, kümmern sich in den kommenden Wochen die Erzieher. Den ganzen Tag habe man am Telefon gesessen, um alle Eltern zu fragen, ob sie Betreuung benötigen und danach zu überprüfen, ob sie nach den Kriterien des Bildungsministeriums darauf Anspruch haben.

Aus der Klosterschule Roßleben heißt es auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Lehrer aktuell darüber beraten, inwiefern Fernunterricht möglich sei.

Eine Notbetreuung werde es in der Grundschule sowie den Klassen 5 und 6 der der Gemeinschaftsschule „Johann Gottfried Borlach“ geben, ergab die Umfrage in Artern. Schüler höherer Klassenstufen erhalten Aufgaben, die sie während der Zeit der Schulschließung erfüllen müssen.

„Wir haben sechs Anmeldungen für die Notfallbetreuung“, sagte Heike Wilke, die Schulleiterin der TGS Oldisleben. Ab Montagnachmittag sollen die Schüleraufgaben für die nächsten Wochen im Internet abrufbar sein, zudem liegen Aufgabenblätter in der Aula aus. „Für die Grundschüler der Klassen 1 und 2 und manchmal auch noch 3 und 4 haben die Lehrer am Wochenende Mappen erstellt“, erzählt Heike Wilke. Alle anderen Schüler arbeiten online. „Über die Dienst-Mailadressen können sie Kontakt mit ihren Lehrern aufnehmen. Zudem haben wir immer vier Lehrer im Haus, die auch für Fragen der Eltern zur Verfügung stehen.“

Auch am Kyffhäusergymnasium in Bad Frankenhausen wurden am Montag die Lernmaterialien für die nächsten Tage erarbeitet, die die Schüler online über die Webseite der Schule abrufen können. „Die Seite wird bis Dienstag hochgeladen“, kündigte Schulleiterin Silvia Exner an, die zusammen mit der Schulsekretärin und den Hausmeister in der Schule die Stellung halten wird. Natürlich wird nicht alles auf einmal hochgeladen, das Unterrichtsmaterial wird stetig erweitert. „Die Schüler haben ja keine Ferien“, stellt Silvia Exner klar.