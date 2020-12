Diskussion um Unfallschwerpunkt bei Thalebra

Am 4. Dezember stießen auf der B249 an der Kreuzung nach Thalebra zwei Fahrzeuge zusammen, vier Personen wurden verletz

Thalebra. Die Unfallkommission des Kyffhäuserkreises will kommende Woche zu Lösungen für den Unfallschwerpunkt B249 an der Kreuzung nach Thalebra beraten.

In dieser Woche werde die Unfallkommission des Kyffhäuserkreises tagen. Thema werde die Kreuzung Thalebra und Schernberg auf der B 249 zwischen Sondershausen und Ebeleben sein. Das hat das Landesbauamt mitgeteilt. An der Kreuzung hatten sich allein in den vergangen Tagen zwei schwere Unfälle mit mehreren Verletzten ereignet.