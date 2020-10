DNA-Spuren überführen Laubendieb in Ebeleben

Es war eine Einbruchstour mit magerer Beute. Fünf Gartenlauben hat der Angeklagte in einer Aprilnacht 2019 in Ebeleben aufgebrochen. Nur in einer ließ der damals 20-Jährige jedoch etwas mitgehen: fünf Euro Bargeld. Das Sondershäuser Amtsgericht verurteilte ihn zu zwei Wochen Dauerarrest. In der Verhandlung bestritt der Angeklagte die Tatvorwürfe. Er könne es gar nicht gewesen sein. Er habe den ganzen Abend mit einem Kumpel auf der Playstation gedaddelt. Dumm nur, dass er an den Tatorten seine DNA-Spuren hinterließ. Dadurch konnte ihn die Polizei überführen.

Der junge Mann war wahrlich kein unbeschriebenes Blatt. Wegen Diebstahls, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Körperverletzung war er zuvor neun Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die Polizei hatte ihn bereits erkennungsdienstlich erfasst, seine DNA-Spuren archiviert. Als die Beamten in zwei der aufgebrochenen Lauben – einmal an einer Tasse, einmal an einem Steckschlüsselkasten – DNA-Spuren sichern konnten, glich man diese mit der Analyse-Datei ab. Das Trefferbild passte zu dem Mann, der am gleichen Ort wohnt.

Für das Gericht lag es auf der Hand, dass der Laubendieb auch hinter den drei anderen Aufbrüchen steckte. Geschahen sie doch in derselben Nacht, am gleichen Ort – in der Gartenanlage An der Zuckerfabrik. Zudem hatte sich das Alibi des Angeklagten während der Verhandlung in Luft aufgelöst. Der Freund, mit dem er an der Spielkonsole gesessen haben will, vermochte sich nicht genau zu erinnern.

Der Richter bewertete die Straftat als einfachen Diebstahl. Der Angeklagte habe in seinen Augen nicht ernsthaft damit rechnen können, dass er im Schrebergarten den Jackpot knackt. Ihm muss bewusst gewesen sein, dass – wenn überhaupt - nur wenig Geld zu holen ist. Werthaltige Dinge wie Werkzeuge ließ er achtlos zurück. Die einzige Beute waren fünf Euro aus einer Gartenlaube. Aus den anderen Lauben fehlte nichts. Die Sachschäden, die durch das Aufhebeln der Türen entstanden, betrugen zwischen 25 und 50 Euro. Angesichts der Vorstrafen des Angeklagten sprach der Richter von einer Dynamik, die gebrochen werden muss, und verhängte zwei Wochen Dauerarrest.