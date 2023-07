Maxim Kowalew Don Kosaken geben ein Konzert in Wiehe.

Don Kosaken geben Konzert in Wiehe

Wiehe. Die Maxim Kowalew Don Koasaken treten im September in Wiehe auf. Ihr Programm beinhaltet nicht nur ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge.

Die Maxim Kowalew Don Kosaken (im kleinen Bild) geben am Freitag, 22. September, 19 Uhr, in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wiehe ein Konzert. Neben ukrainisch-orthodoxen Kirchengesängen werden ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör gebracht.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, heißt es in der Ankündigung. Auch im neuen Konzertprogramm werden beliebte Titel wie „Ave Maria“, „Suliko“, „Marusja“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ nicht fehlen.

Karten im Vorverkauf für 25 Euro in Wiehe: Unstrut-Echo, Marktdrogerie Kummer; in Roßleben: Buchhandlung Wilhelm Sauer.