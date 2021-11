Donndorf: Montagsgespräch im Kloster abgesagt

Kloster Donndorf. Die monatliche Gesprächsrunde in der Ländlichen Heimvolksschule in Kloster Donndorf wird in diesem Jahr vorzeitig beendet.

Das nächste Montagsgespräch in der Ländlichen Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf am 6. Dezember ist abgesagt. Aufgrund der aktuellen Infektionslage werde das monatliche Gespräch ausfallen müssen, teilte Pfarrer Helfried Maas mit. Im kommenden Jahr seien aber wieder abwechslungsreiche Themen geplant, so Maas. So werde es Abende zu Friedrich Barbarossa, Joseph Beuys und den Schwarzburgern im heutigen Kyffhäuserkreis geben. Aber auch die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), internationale Weihnachtsbräuche sowie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten sollen näher beleuchtet werden, kündigte Pfarrer Helfried Maas an. Der Wiederstart der beliebten Reihe ist für den 7. Februar geplant.