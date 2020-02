Doppelhaushalt in Bad Frankenhausen beschlossen

Rund neun Millionen Euro will die Kurstadt in den kommenden zwei Jahren investieren. Im Doppelhaushalt, der am Donnerstagabend einstimmig verabschiedet wurde, sind zudem Verpflichtungsermächtigungen von 17,6 Millionen Euro für die kommenden Jahre bis 2024 vorgesehen. Das Geld soll in den nächsten Bauabschnitt der Therme und in die touristische Erschließung des Schiefen Turms mit der Oberkirche gesteckt werden.

In den kommenden beiden Jahren plant die Stadt als größere Baumaßnahme den Hausmannsturm weiter zu sanieren. Die Arbeiten am Mauerwerk und an der statischen Sicherung sollen abgeschlossen werden. Angegangen werden soll die Sanierung der Wände der Bibliothek. Im vergangenen Jahr hatten die Mittel nicht gereicht. In diesem Jahr soll der Fassadenputz ersetzt werden, der sich über Jahre im ehemaligen Marstall mit Salz vollgesaugt habe.

Wichtige Bauvorhaben in der Dorferneuerung

Beginnen will die Stadt mit der Umsetzung des Konzepts für den Schiefen Turm. Die Marke „Der Schiefe Turm“ hat sich die Stadt gesichert. Nun soll das Wahrzeichen der Stadt touristisch aufgewertet werden. Den Realisierungswettbewerb hat das Büro Formation A aus Berlin gewonnen.

Weitere Baumaßnahmen sind die Dorferneuerung in Esperstedt, der Ausbau der Uderslebener Straße in Ichstedt, Arbeiten an der Brücke Rudolf-Breitscheid-Straße in der Kernstadt und die Sanierung eines Abschnittes der Stadtmauer hinter der Sparkassen-Filiale.

Umgesetzt werden soll die Beschilderung von Wanderwegen. Dafür erhält die Stadt Geld vom Umweltministerium. Im Rahmen der geplanten Biosphärenreservatsentwicklung Südharz, Kyffhäuser, Hohe Schrecke konnten sich Kommunen um Projektmittel bewerben. Geplant ist auch der Rückbau eines Teils der Kleingartenanlage Sonnenblick in Ringleben.

Im Jahr 2020 soll die Tourist-Information ins Schloss ziehen

Im Zuge der Digitalisierung werden neue Leitungen im Rathaus zu verlegen sein. Die Renovierung sieht auch Malerarbeiten vor. In diesem Jahr wird außerdem die Tourist-Information ins Schloss ziehen. Für die Feuerwehren soll Technik und 2021 ein Tanklöschfahrzeug angeschafft werden. Der Erwerb eines weiteren Feuerwehrfahrzeugs ist perspektivisch für 2024 geplant.

In diesem Jahr unverändert bleiben die Hebesätze in Bad Frankenhausen und den beiden eingemeindeten Orten Ringleben und Ichstedt. Für das kommende Jahr der Etat allerdings Veränderungen vor. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden vereinheitlicht und werden teilweise steigen.

Eine Debatte über den Haushalt gab es in der Sitzung nicht mehr. Die war bereits geführt worden, konstruktiv und mit den Stadträten, lobten CDU, SPD und die Fraktion Bürger für Bad Frankenhausen. „Der Haushalt setzt die richtigen Akzente“, lobte Andreas Räuber (SPD). Das gelte im wirtschaftlichen wie im sozialen Bereich und zeige anhand der geplanten Projekte in den Ortsteilen, dass diese willkommen seien.

„Wir können uns immer noch das leisten, was wir uns leisten wollen“, sagte Silvana Schäffer. Bauchschmerzen hatte für den Finanzplan Steffen Kobrow (GfBF), weil Arbeiten an den Kindergärten in den beiden neuen Ortsteilen Ichstedt und Ringeleben zurückgestellt worden waren. Investitionen in Kindergärten sollen demnächst Thema in Ausschüssen werden, kündigte Bürgermeister Matthias Strejc schon einmal an. Bis 2030, prognostiziert der Kindergartenbedarfsplan des Landkreises, hundert Plätze weniger für Bad Frankenhausen. Das müsse bei künftigen Investitionen Berücksichtigung finden,s so Strejc.r den Verzicht zur Fastenze