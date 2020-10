Das Sinnbild der Stärke ist nicht mehr zu retten. Von Krankheit geschwächt siecht die Eiche, der symbolkräftigste Baum in den deutschen Wäldern, auch in unserer Gegend seinem Abgang unter der Säge entgegen. Auch in einem Hain bei Oldisleben erwartet die mythengetränkten, aber am Wassermangel sterbenden, uralten Gehölze bald dieses Schicksal. Das geschieht, um realen Gefahren für Leib und Leben vorzubeugen.

Und trifft doch es einige Menschen tief ins Herz! Mit den Eichen muss dort noch eine weitere Ikone weichen. Dem Gartenzwerg als Inbegriff deutscher Heimeligkeit droht Gefahr durch die fallenden Tugend-Riesen scheinbarer Unverwüstlichkeit. Das Schicksal der beiden Symbole wäre mit dem Ende der hölzernen Giganten auf einen Schlag besiegelt. Das muss nicht sein, wenn sich die Kleinen auf ihre Stärke in der Beweglichkeit besinnen. Auf eigenen Beinen können die Zwerge zwar nicht gehen. Aber es gibt sicher Menschen, die, allein um sich vor dem Verlust der Lieblinge zu bewahren, diese gern in sichere Gefilde bringen. Könnten Sie reden, würden sich die Zwerge selbst vielleicht ein Domizil fernab mächtiger Eichen wünschen. Im lichten Schatten eines Apfelbäumchens in kultivierter Umgebung wäre denkbar.