Dorf- und Kinderfest in Kleinbrüchter

Kleinbrüchter. Im Helbedündorfer Ortsteil gibt es gleich mehrere Gründe zum Feiern:

Zum Dorf- und Kinderfest wird am 15. Juli, ab 14 Uhr rund um den Spielplatz willkommen geheißen. Es gibt viel zu feiern, heißt es in der Ankündigung.

So stehen 100 Jahre elektrisches Licht in Kleinbrüchter, das 720-jährige Bestehen des Ortes und das 40-Jährige des Feuerwehrautos auf der Agenda. Das erfreuliche Theater Erfurt zeigt um 15 Uhr Rotkäppchen, am Nachmittag sorgen die Urbacher Blasmusikanten und der Männergesangverein Holzsußra für Musik. Am Abend spielt Pascal Zeuch Live-Musik. Für Essen und Trinken ist gesorgt.