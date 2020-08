Foto: Henning Most

Angelika Hendrich (rechts), die neue Dorfkümmerin in Großfurra, stellte sich beim Kennenlern-Nachmittag den Dorfbewohnern vor. Für Musik sorgte dabei Günter Rahner mit seiner Mundharmonika.

Großfurra. Angelika Hendrich hat schon etwas in Großfurra bewegt, bevor sie zum geselligen Kennenlernen laden konnte. Die Vernetzung im Kyffhäuserkreis beginnt.

Dorfkümmerin stellt sich mit musikalischem Kaffeeklatsch in Großfurra vor

Als eine von bislang nur zwei Dorfkümmerern im Kyffhäuserkreis hat Angelika Hendrich sich den Großfurraern bei einem Kaffeekränzchen unterm Mammutbaum beim Mehrgenerationentreff vorgestellt. Mehr als zwanzig Gäste aus dem Dorf, dessen Einwohnern die 63-jährige Sondershäuserin ab sofort mit Rat und Tat zur Seite stehen will, waren der Einladung gefolgt. Mit ihnen kam Angelika Hendrich schnell ins Gespräch darüber, was in Großfurra schon gut läuft, oder wo eben dringend etwas unternommen werden müsste.