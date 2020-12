Dorothea Marx: Schutz des Ehrenamtes in Verfassung

Auch wenn Veranstaltungen wie die Arterner Ehrenamtsgala ausfallen mussten -- die Nordthüringer Landtagsabgeordnete Dorothea Marx (SPD) hat auf die Wichtigkeit eines solchen Engagements der Bürger hingewiesen. „Wir sind auf die vielen Menschen angewiesen, die für andere Verantwortung übernehmen und einen Beitrag für unsere Gemeinschaft leisten. Diese Menschen leisten viel für unser gesellschaftliches Miteinander, bereichern und garantieren so unser Zusammenleben“, sagte die Sondershäuser Politikerin mit Bezug auf den Tag des Ehrenamtes. Wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist, habe sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt, zum Beispiel in den Einkaufshilfen.

Als Mitglied des Verfassungsausschusses im Landtag unterstützt Marx die vom Landesfeuerwehrverband erhobene Forderung, den Schutz und die Förderung des Ehrenamts ausdrücklich in die Thüringer Verfassung aufzunehmen. „Diese Verankerung wird es erleichtern, Ehrenamt künftig besser zu fördern -- sei es durch Freistellungen oder materielle Unterstützung für die Nachwuchsgewinnung und Verstärkung der Helferbindung. Denn Applaus allein ist zu wenig“, betont Marx.