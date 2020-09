Ein großer bunter Drache – das Ergebnis eines Projektes, das im Rahmen des Denkmaltags begonnen und am Schlösserkindertag beendet wurde – hat seinen Platz im Durchgang zum Schlossmuseum gefunden. Auch einen Namen besitzt das Fabeltier inzwischen. Unter mehr als 40 Vorschlägen, die Kinder an beiden Projekttagen gemacht hatten, wurde der Name Klara ausgelost.