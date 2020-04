Roßleben. Mit Musik Freude bereiten, gerade in diesen Zeiten, wo Corona den Lebensalltag stark einschränkt. Wie in Pflegeheimen.

Drehorgelspieler erfreut mit seiner Musik in Pflegeheimen

Drehorgelspieler Mr. Evergreen, Michael Schneider aus Erfurt, erfreut in diesen Tagen die Bewohner aller Awo-Pflegeheime im Kyffhäuserkreis. So auch am Mittwoch im Seniorenzentrum und der Hausgemeinschaft „Am Mühlenpark“ in Roßleben. Draußen mit Abstand oder vom Fenster aus hörten sie zahlreiche Titel. Da wurden bei den älteren Leuten so manche Erinnerungen wach.