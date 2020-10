Drei Chancen zum Blutspenden im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Termine stehen in den nächsten Tagen in Großfurra, Keula und bei der Bundeswehr an.

Angesichts von Corona bleibt die Lage bei den Blutreserven angespannt. Der DRK-Blutspendedienst des Südharzklinikums bietet nun drei neue Termine an: Am Dienstag, 3. November, kann in Kita/Jugendclub Großfurra (15 bis 19 Uhr) gespendet werden. Es folgt am 4. November die Alte Schule in Keula (16 bis 19 Uhr). Am 5. November bittet die Bundeswehr Sondershausen in der Kaserne 15 bis 19 Uhr zum internen Termin. Blutspenden kann jeder ab 18 Jahren. Infos zu weiteren Terminen unter Telefon: 03632/65150 oder online unter: www.drk-kyffhäuserkreis.de.