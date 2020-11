Drei Fahrer bei Unfall in Heldrungen verletzt

Am Montagmorgen ereignete sich in Heldrungen ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Golf fuhr gegen 6.40 Uhr aus Richtung Heldrungen in Richtung Sachsenburg. Dabei fuhr die 33-Jährige auf den vor ihr befindlichen Ford eines 31-Jährigen auf, der aufgrund von Rückstau gehalten hatte.

Durch den Aufprall wurde der Ford wiederum auf den davor haltenden Skoda eines 38-Jährigen aufgeschoben. Die Autofahrerin und die zwei Fahrer erlitten leichte Verletzungen, sie kamen ins Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

