Bunt bemalte Steine liegen auch im Kyffhäuserkreis an vielen Stellen aus. Sie sollen Mut geben in der Corona-Zeit.

Drei Infizierte nur noch im Kyffhäuserkreis

Es gibt weiterhin keine neuen Corona-Infektionen im Kyffhäuserkreis. Die Gesamtzahl der bisher Infizierten liegt seit über einer Woche unverändert bei 45. In den letzten 24 Stunden sind zwei Erkrankte genesen. Insgesamt sind laut Kreisverwaltung noch drei Infizierte im Landkreis zu verzeichnen. Demnach liegt die Anzahl der Genesenen bei 42. Derzeit befindet sich niemand in stationärer Behandlung. Todesfälle im Zusammenhang mit Corona verzeichnet die Kreisverwaltung keine. In Quarantäne befinden sich aktuell acht Kontaktpersonen. Der Kyffhäuserkreis hat rund 77.000 Einwohner.