Drei Premieren Theater Nordhausen in den Dezember verschoben

Bis 30 November sind auch alle Konzerte und Aufführungen des Loh-Orchesters Sondershausen und des Theater Nordhausens abgesagt. Die drei für den November geplanten Premieren, die Operette „Der Vetter aus Dingsda“, das Musical „Lola Blau“ und die „Meerjungfrau“ habe man glücklicherweise alle in den Dezember schieben können, berichtet der Intendant der Theater und Orchester GmbH Daniel Klajner. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Es wird so sein, dass wir – was meines Wissens auch noch kein Theater so umgesetzt hat – am ersten Dezemberwochenende auf drei aufeinanderfolgenden Tagen drei Premieren rausbringen, beginnend mit ’Der Vetter aus Dingsda’.“ Das Weihnachtsmärchen „Rumpelstilzchen“ in Sondershausen, zwei Sinfoniekonzerte, ein Kammerkonzert und das erste Chorkonzert, müssten allerdings entfallen. Die Finanzierung der Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershausen GmbH sei dennoch sichergestellt und das langfristig durch den Finanzierungsvertrag mit dem Land Thüringen und die kommunalen Gesellschaftern bis Ende 2024. Die Einnahmeausfälle können durch geeignete Maßnahmen, die künstlerisch nicht sichtbar werden, ausgeglichen werden, stellte Klajner klar.

Im Dezember hofft das Theater wieder öffnen zu dürfen. Man bereite sich dementsprechend vor. Zudem wolle man Anfang November den Spielplan für Januar bis Mai bekanntgeben.

Theaterbesucher, die schon Karten für Veranstaltungen gekauft haben, die nicht stattfinden werden, haben die Möglichkeit Karten für später stattfindende Vorstellungen zu tauschen. Der Eintrittspreis könne auch in Form eines Gutscheins erstattet werden. Mit dem Verzicht auf eine Erstattung kann dem Theater geholfen werden, die finanziellen Ausfälle etwas zu minimieren, sagt der Intendant.

Eine Spendenquittung werde vom Kassenpersonal gerne ausgestellt. Eine Rückerstattung des Eintrittspreises sei selbstverständlich aber auch möglich. Die Theaterkasse wird dafür zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar sein.

Die Mitarbeiter stehen den Theater- und Orchesterbesuchern aber auch per Mail unter info@theater-nordhausen.de oder unter Telefon: 03631/98 34 52 zur Seite.