Drei Tenöre begeistern in der Cruciskirche

Zum Auftakt ihrer Konzert-Tournee „Weihnachten mit den Fellas" gastierten die drei Tenöre David Johnson, David Roßteutscher und Marvin Scott (von links) mit musikalischer Begleitung am Klavier durch Rozalina Gencheva im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Mit Weihnachts- und Liebesliedern sowie Musical-Songs stimmte das beliebte Trio auf die Weihnachtszeit ein. Eine Premiere erlebte David Roßteutscher mit seinem Auftritt an der Gitarre. Die Fellas wurden mit Begeisterungsstürmen für ihre Darbietungen belohnt. Im Gegenzug gab es für das Publikum weitere Zugaben. Konzertkarten für die Fellas sind nur noch für das Weihnachtskonzert am Heiligabend, 15 Uhr, im Kurgastzentrum in Braunlage vorrätig. Foto: Henning Most