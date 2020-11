Drei Termine zum Blutspenden im Kyffhäuserkreis

Angesichts der Corona-Situation und -Beschränkungen bleibt die Lage bei den Blutreserven im Kyffhäuserkreis angespannt. Der Kreisverband Sömmerda/Artern des Deutschen Roten Kreuzes bietet in nächster Zeit drei Möglichkeiten an, um Blut zu spenden. Am 17. November, Dienstag, besteht von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Borlach-Schule Artern (Am Königstuhl 9) die Chance. Es folgen die Termine am 9. Dezember, 15 bis 19 Uhr, im Kyffhäusergymnasium Bad Frankenhausen und am 10. Dezember, 15 bis 18.30 Uhr, in der Grundschule Wiehe. Blutspenden kann jeder Erwachsene ab 18 Jahren. Ob es angesichts der Corona-Lage bei diesen Terminen bleibt, sowie weitere Details sind beim kostenlosen Hilfetelefon zu erfahren unter Telefon: 0800/1194911.