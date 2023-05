Drei Touren zum Radwandertag im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Landkreis und Vereine organisieren drei geführte Touren für Groß und Klein mit Startpunkten in drei Städten.

Zu drei Touren können interessierte Radfahren in diesem Jahr zum 2. Kyffhäuser-Radwandertag Samstag, 20. Mai, starten.

Die drei geführten Touren starten jeweils um 10 Uhr in Artern, Bad Frankenhausen und Sondershausen. Sowohl für junge als auch ältere Radfahrer sind Angebote dabei. In Sondershausen wird um 10 Uhr vom Marktplatz aufgebrochen. Das Team des SV Glückauf organisiert die Touren, speziell für Mountainbiker. Anmeldungen bitte an: g.schreivogel@kyffhaeuser.de. Die zweite Tour startet in Bad Frankenhausen, 10, Uhr ebenfalls auf dem Marktplatz. Das Team „Kyfrad“ tourt mit Groß und Klein rund um Bad Frankenhausen. Anmeldungen zur Tour bitte an: info@kyf-rad.de. Und die dritte Tour startet von Arterns Marktplatz, 10 Uhr. Mit Eckhard Geyer unternehmen die Teilnehmer eine Rundtour mit dem Tourenbike von Artern über Bad Frankenhausen und Heldrungen. Anmeldungen an: e.geyer@t-online.de

Am Stadtradeln beteiligt sich der Kreis in diesem Jahr vom 20. Mai bis 9. Juni. Die geradelten Kilometer zum Radwandertag können dabei gleich angegeben werden. Vergangenes Jahr beteiligten sich über 700 Menschen und legten mehr als 130.000 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Anmeldung zum Stadtradeln bis 19. Mai unter www.stadtradeln.de/kyffhaeuserkreis.