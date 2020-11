Drei unter einem Dach als Ziel in Roßleben

Die Summe von 570.000 Euro steht im beschlossenen Haushalt, die Arbeiten sind an die Firmen mit dem wirtschaftlichsten Angebot vergeben -- der zweite Bauabschnitt am Soziokulturellen Zentrum von Roßleben-Wiehe rückt näher. „Ziel ist es, dass Ende 2021 alle Drei unter einem Dach sind und gemeinsam richtig loslegen können", sagt Klaus-Dieter Arnold. Der Bauamtsleiter meint mit dem Trio: Das Sozialkaufhaus, die Stadtbibliothek und das Mehrgenerationenhaus.

Die ersten beiden waren bereits nach dem ersten Bauabschnitt unter dem Betreiber Kreisjugendring umgezogen -- in das Domizil in der Thomas-Müntzer-Straße, das 1933 als Knabenschule erbaut, zu DDR-Zeiten erweitert und in dem noch bis 2013 unterrichtet wurde. „Die vorher über die Stadt verstreuten Angebote, nun zusammengefasst an einem Platz, wurden ausnahmslos positiv von den Bürgern angenommen", lautet das Zwischenfazit von Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD).

Nun, im zweiten Bauabschnitt, gilt es: Das Obergeschoss zu ertüchtigen, damit es vom Mehrgenerationenhaus (bisher noch mit Sitz in der Fritz-Hofmann-Straße) genutzt werden kann. Die ehemaligen Klassenzimmer sollen geräumige Spielzimmer werden, die Lehrerzimmer Büroräume, erklärt Bauamtsleiter Arnold. Alte Toilettenräume müssen raus. Der Zwischenbau wird saniert, vor allem die Böden. Durch den Einbau eines Fahrstuhles werden alle drei Ebenen gemäß gesetzlicher Vorgaben barrierefrei. Die Stadt muss einen Eigenanteil von gut 120.000 Euro aufbringen. Der „Rest“ sind Städtebaufördermittel vom Bund und Land. Drei der zehn beauftragten Firmen kommen aus Sondershausen: Köhne Bau (Abbruch, Beton, Putz), Bautenschutz und Akustikbau Nowak (Trockenbau) und TGA (Heizung/Sanitär).

Tja, und wenn noch Geld übrig ist, könne bereits mit der Sanierung der Außenanlagen begonnen werden, so Arnold. Auf jeden Fall soll dies dann aber im dritten Bauabschnitt geschehen. Der soll schon ab April 2021 folgen -- inklusive der energetischen Sanierung der Bauhülle und dem Einbau einer neuen, effektiven Heizung. Alles für 614.000 Euro. Damit wären seit Beginn vor drei Jahren insgesamt 1,4 Millionen Euro investiert.

Zusätzlich werden Leadermittel (56.000 Euro) für die Ausstattung der Räume des Mehrgenerationenhauses generiert, gemeinsam mit dem Kreisjugendring. Hier stehen Gesamtmittel von 75.000 Euro zur Verfügung. Es ist ein Eigenanteil von 7500 Euro der Stadt notwendig, der Kreisjugendring steuert ebenfalls 11.300 Euro bei. All das soll vollständig bis Jahresende 2021 umgesetzt werden.

Auch wenn es kostet: „Mit der Weiterentwicklung des Bürgerzentrums wird ein wichtiger Meilenstein des bestehenden integrierten Stadtentwicklungskonzeptes erreicht", betont Bürgermeister Sauerbier. Auf einer Liegenschaftsfläche von fast 5900 Quadratmetern werde, für alle Einwohner nutzbar, wieder Leben in die städtische Mitte gebracht. Nicht zuletzt sei dieses Haus nach Unterbringung aller drei Nutzungsarten ein bis jetzt im Kyffhäuserkreis einmaliges Projekt. Sauerbier: „Und wir sind zuversichtlich, dass es dem demographischen Wandel im ländlichen Raum mit all seinen Problemfeldern entgegenwirken wird."