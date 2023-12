Drei Weihnachtsmärkte im Kyffhäuserland

Kyffhäuserland. Adventsstimmung herrschat am Samstag in Göllingen, Seega und Steinthaleben.

In drei Ortsteilen der Gemeinde Kyffhäuserland wird am Samstag, 9. Dezember, zu einem Weihnachtsmarkt eingeladen. So öffnet an diesem Tag um 14 Uhr in Göllingen der Weihnachtsmarkt der Vereine am Klosterturm. Die Besucher könnten sich auf den Auftritt einer Tanzgruppe aus Artern, ein Programm des Kindergartens sowie den Besuch des Weihnachtsmanns freuen. Ab 19 Uhr solle sich der Weihnachtsmarkt dann in das Türchen Nummer 9 verwandeln. Vorweihnachtliche Stimmung erwartet die Besucher auch in Seega, wo ab 14 Uhr an das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen wird. Die Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus in Steinthaleben beginnt am Samstag um 14.30 Uhr.