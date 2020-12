Drei weitere Tote durch Corona

Kyffhäuserkreis. Drei weitere Menschen im Kyffhäuserkreis sind an oder mit einer Coronavirusinfektionen gestorben. Das teilte das Landratsamt mit.

Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 13. In der offiziellen Statistik, die bis 8 Uhr, die Coronafälle an das Gesundheitsministerium meldet, waren die Todesfälle noch nicht vermerkt. Das Gesundheitsamt hatte neun weitere Infektionen gemeldet. Darunter auch eine im Regelschulteil der Gemeinschaftsschule Oldisleben. Das Landratsamt habe sich deshalb entschlossen, den Regelschulteil bis zum 11. Dezember zu schließen. Anschließend werde man neu entscheiden, so Landratsamtssprecher Heinz-Ulrich Thiele. Die Grundschüler können die Gemeinschaftsschule weiter besuchen.