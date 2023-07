Am 3. September soll es das erste Konzert im Industriedenkmal Zuckerfabrik Oldisleben geben. Uwe Altsohn von der Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik gewährt von der „Empore“ schon mal einen Blick in den "Konzertsaal".

Dreifach-Premiere in der Zuckerfabrik in Oldisleben

Oldisleben. Im September startet eine Konzertreihe im Industriedenkmal in Oldisleben und ist der Auftakt für Kultur im Denkmal

Ein Konzertsaal mit einem besonderen Charme feiert am Sonntag, 3. September, im Kyffhäuserkreis Uraufführung: Im ehemaligen Zuckerlager der Zuckerfabrik Oldisleben erklingen Werke unter anderem von Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach und Ottorino Respighi. Und genau genommen ist es sogar eine Dreifach-Premiere. Denn das Konzert des Südthüringischen Kammerorchesters bildet nicht nur den Auftakt für künftige Kulturangebote im Industriedenkmal. Die Veranstaltung gibt außerdem den Startschuss für eine ganze Konzertreihe „Industrie trifft Musik – Musik trifft Industrie“, mit der die Stiftung Kulturgut Zuckerfabrik Oldisleben dem Denkmal fortan kulturell Leben einhauchen will.

Erlös des Benefizkonzertes soll in den Erhalt der Fabrik fließen

Der Erlös des Benefizkonzertes soll in den Erhalt der 150 Jahre alten Fabrik fließen. „Wir haben als Stiftung mit der Bewahrung und Weiterentwicklung des geschichtlichen Erbes in Eigenverantwortung ja eine große Aufgabe zu erfüllen“, sagt Grundstücksverwalter Uwe Altsohn. Gerade erst wurde mit dem Dach des Verwaltungsgebäudes der siebte und letzte Bauabschnitt beendet und damit die fast dreißig Jahre währende Sicherung abgeschlossen. Die Arbeit am und im Gemäuer geht dennoch nicht aus: In den nächsten Wochen wird Professor Bernhard Mai aus Erfurt seine Restaurierungsarbeiten der technischen und technologischen Ausstattung in der Rübenwäsche fortsetzen. Bis die ersten Gäste im 1882 errichteten Zuckerlager Musik erleben können ist noch einiges zu tun. Bislang beheimatet das ehemalige Ausstellungsgebäude historische Großtechnik, wie Wagen, Landwirtschafts-, Dreh-, Fräsmaschinen und andere Apparaturen, die einst dem Industriedenkmal teils als Leihgabe überlassen wurden. Die Technikausstellung wird es so nicht mehr geben, die Stücke ihren Besitzern zurückgegeben.

Für das Konzert um 16 Uhr wird der Raum mit 150 Stühlen bestückt. Zwanzig Freikarten soll es für ehemalige Zuckerfabrik-Mitarbeiter geben, die sich bei Uwe Altsohn melden können. Das Südthüringische Kammerorchester ist ebenfalls eine Stiftung mit dem Ziel eines selbst tragenden Kammerorchesters. Deren Vorstandsvorsitzender Wolfgang Fuchs hat die Akustik des ehemaligen Zuckerlagergebäudes laut Altsohn für gut befunden.

Karten für 25 Euro/ermäßigt 10 Euro über www.stiftung-sko.de