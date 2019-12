Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dreitägiges Weihnachtskonzert ist ein Publikumsmagnet

„Das Konzert kann stattfinden“, sagt Tobias Schneegans schmunzelnd und wedelt mit einem Pflaster in der Hand. Soeben hat er einen Gitarristen verarztet, der sich in den Finger geschnitten hat und der in Kürze beim diesjährigen Weihnachtskonzert im Sondershäuser Achteckhaus auftreten soll. Die Botschaft ist an Martin Ludwig gerichtet, der im Keller des Achteckhauses steht und über ein Head-Set letzte Anweisungen an sein Team gibt. Auch er muss lächeln, ist der Auftritt wegen der kleinen Blessur doch nicht wirklich in Gefahr.

Die „Blues Brothers“ lassen grüßen. Gleich zum Auftakt des Konzertes setzte Georg Kallenbach mit seinem Auftritt einen Höhepunkt. Foto: Christoph Vogel

In einer halben Stunde beginnt „Das Weihnachtskonzert“ – eine Veranstaltung, die bereits im zwölften Jahr und unter der Dachmarke „Sondershausen – erlebt“ stattfindet. Ludwig ist Mitorganisator des Konzerts, das vor mehr als einem Jahrzehnt mit zunächst nur einer Abendveranstaltung begonnen hatte und mittlerweile an gleich drei Abenden präsentiert wird.

Die Nachfrage ist ungebrochen, alle drei Veranstaltungen wieder restlos ausverkauft. Bereits ab vergangenem Montag waren ein Team von 15 Helfern und Bandmitglieder der „Freaky Tones“ täglich im Achteckhaus beschäftigt, die Bühne im Saal und Theken im Keller aufzubauen sowie Licht- und Tontechnik anzuschließen, erzählt Ludwig. Alles sei ohne Probleme verlaufen, das Team um Martin Ludwig hätte gute Arbeit geleistet und wartet nun auf den Beginn des Konzerts.

Allmählich füllt sich der altehrwürdige Saal im Achteckhaus, dem mit tollen Lichteffekten noch zusätzlicher Glanz verliehen wurde. Und dann beginnt ein mehrstündiges Programm mit den „Freaky Tones“ in unterschiedlicher Besetzung und einigen Solisten. Das Programm beinhaltet sowohl klassische Weihnachtslieder – oft auch in einer etwas peppigeren Variante vorgetragen –, als auch große Hits, wie „My Way“ von Frank Sinatra oder „Music“ von John Miles.

Viel Beifall gab es für das Duo Klaus-Dieter Weigert (Gitarre) und Johanna Schneegans, die unter anderem einen Song von Metallica interpretierten. Foto: Christoph Vogel

Natürlich darf auch einer der Weihnachtsklassiker – der schon bei der Ankündigung beim Publikum ein kollektives langgezogenes und freudiges „Ahhhh“ hervorruft – nicht fehlen. Es handelt sich um „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Spontan mit rhythmischem Klatschen steigt das Publikum in den Song „Am Fenster“ von City ein und fordert erstmals lautstark eine Zugabe. Und es soll an diesem Abend nicht die letzte gewesen sein.

Matthias Deichstetter – ebenfalls Mitorganisator, Moderator und auch als Musiker dabei – zieht nach dem ersten der drei Konzertabende ein positives Fazit. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt er erleichtert, als die erste Anspannung nach dem Auftritt abgefallen ist. Man würde sich ja im Vorfeld bei der Zusammenstellung des Programms immer seine Gedanken machen, ob dies beim Publikum ankommt und gefällt. Und wenn das Publikum dann mitgeht und etwas zurückgibt, wären das für die Musiker schöne Momente.

Die Konzerte an drei aufeinanderfolgenden Tagen seien zwar anstrengend, aber auch sehr schön. „Ich habe es jedes Jahr geschafft, an den drei Tagen etwa sechs Kilogramm abzunehmen“ erzählt Deichstetter. Die würden aber zu Weihnachten wieder „drauf gefuttert“, fügt er lächelnd hinzu.

Das Sondershäuser Achteckhaus war an jedem der drei Abende bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung im Saal war sehr gut. Foto: Christoph Vogel

Für die beteiligten Musiker sei das Weihnachtskonzert auf jeden Fall der Höhepunkt des Jahres. Das Interesse, auch an der Tatsache festzumachen, dass die Karten innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren, gibt ihnen Recht.