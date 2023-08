Dritte Dorfparty in Berka

Sondershausen. Vom 25. bis 27. August wird auf dem Sportplatz wieder gefeiert.

Zum dritten Mal wird im Sondershäuser Ortsteil Berka eine Dorfparty auf die Beine gestellt. Dazu heißt die Traditions- Elf Berka vom 25. bis 27. August auf dem Sportplatz willkommen. Am Freitag startet um 18 Uhr ein Alt-Herren-Fußballturnier mit sechs Mannschaften, später legt DJ Vinci zur Disco ab 20 Uhr auf. Am Samstag geht es ab 14 Uhr weiter, Hüpfburg, Kaffee und Kuchen sowie ein Eismobil stehen zur Verfügung. Um 20 Uhr beginnt die Discoparty mit DJ Vinci, der nach Angaben der Veranstalter „Musik von A bis Z“ spielen will. Wein und Cocktails sollen das Getränkeangebot vervollständigen. Der Frühschoppen beginnt dann am Sonntag ab 10 Uhr. Ihm schließt sich das Fußball-Heimspiel der SG Berka gegen den SV 90 Hohenebra an.