Drittklässler der Sondershäuser Franzbergschule bringen Erdkröten zum Laichgewässer

Sondershausen. Sondershäuser Grundschüler erfahren von Mitarbeitern der Natura-2000-Station Possen viel Wissenswertes über Amphibien.

„Es ist wichtig, dass man jeden Tag kontrolliert“, sagt Nicole Sollfrank. Die Mitarbeiterin der Natura-2000-Station Possen erzählt Schülern der Sondershäuser Franzberg-Grundschule etwas über die Amphibienwanderung. Dazu hatte sich gestern Morgen um 8 Uhr die Klasse 3c an den Bebraer Teichen eingefunden. Da die Temperaturen in der Nacht von Montag zu Dienstag nur um den Gefrierpunkt lagen, war nicht sicher, ob sich überhaupt Amphibien in den Auffangbehältern befinden.

Denn die Tiere wandern bei Temperaturen von mindestens etwa fünf bis sieben Grad im Plusbereich, erklärte Nicole Sollfrank. Drei Erdkröten-Paare haben die Kinder aber doch entdeckt und sicher zum Laichgewässer gebracht. Kontrolliert werden müsse täglich – in den Hochzeiten der Wanderung könne das auch zweimal am Tag sein –, weil bei Amphibien die Haut zu den Atmungsorganen zählt. Trocknet die aus, verenden die Tiere, erläutert Nicole Sollfrank.

Wozu der „kleine grüne Zaun“, ein Amphibienschutzzaun, dient, wissen sie bereits aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht. So wie vieles anderes betreffs der Amphibien auch. „Ihr seid richtig gut, prima“, lobte Nicole Sollfrank die Drittklässler ob ihrer Kenntnisse.

Sind die Tiere in der Nähe des Laichgewässers ausgesetzt, finden sie den Weg dorthin. Foto: Christoph Vogel

Mit dem Transport der Tiere an das Laichgewässer ist es allerdings nicht getan. So müsse man auch alles genau dokumentieren. Neben Art und Anzahl der Amphibien gehörten dazu unter anderem auch die Erfassung der Tageszeit und Temperatur. Beim Ausfüllen des Protokolls – es hilft dabei, Rückschlüsse auf die Entwicklung des Bestands zu ziehen – konnten die Kinder ebenfalls behilflich sein.

Für sie sei der handlungsorientierte Unterricht interessant und beliebt. „So etwas bleibt bei ihnen in Erinnerung“, sind sich Klassenlehrerin Carolin Hornbostel und Erzieherin Annegret Hufnagel einig. So würden sie vor Ort den Lebensraum der Amphibien besser kennenlernen und auch mehr über die Besonderheiten der Wanderung erfahren.

Bereits am Montag hatte eine andere dritte Klasse der Franzbergschule beim Transport der Amphibien geholfen. Da habe man 107 Tiere in den Auffangbehältern entdeckt. Damit alle dritten Klassen der Franzbergschule bei der Amphibienwanderung dabei sein können, ist in dieser Woche ein weiterer Termin mit der hiesigen Natura-2000-Station geplant. Deshalb hoffen nun alle Beteiligten, dass es nachts etwas wärmer wird und wieder mehr Amphibien in die Nähe des Laichgewässers gebracht werden können.