DRK-Kyffhäuserkreisverband mit neuen Präsidiumsmitgliedern

Kyffhäuserkreis. Verbandsarzt und Vize-Präsident nach vielen Jahren verabschiedet. Stefan Schard und Nathalie Pohlke ins Präsidium des DRK des Kyffhäuserkreises berufen.

Neue Präsidiumsmitglieder hat der DRK-Kyffhäuserkreisverband gewinnen können. Das teilte der DRK-Kreisverband nach seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch mit.

Nach vielen Jahren Präsidiumsarbeit wurden der langjährige Vizepräsident, Bernd-Michael Graul, welcher an der Sitzung aufgrund einer Erkrankung nicht teilnehmen konnte, sowie der ebenfalls langjährige Verbandsarzt, der Diplom-Mediziner Stephan Lauterbach, abberufen.

Für die Aufgaben, die auch in Zukunft nicht weniger werden, konnte als neuer Vize-Präsident neben Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) der Sondershäuser Landtagsabgeordnete der CDU, Stephan Schard, gewonnen werden. Als neue Verbandsärztin fungiert künftig Nathalie Pohlke, heißt es in der Mitteilung des DRK-Kyffhäuserkreisverbands. Beide hoffen in der Zukunft, die gesunde Weiterentwicklung des Kyffhäuserkreisverbandes mit voranzubringen.

Zudem blickte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Genzel auf die Tätigkeiten des DRK im vergangenen Jahr zurück. Der Anbau einer Garage für den Rettungsdienst in Sondershausen wurde abgeschlossen sowie der Rot-Kreuz-Treff in Kirchengel instandgesetzt. Hier befindet sich ein Schulungsraum sowie eine Begegnungsstätte für die Ortsvereinsmitglieder.

Die Aufgaben des Kyffhäuserkreisverbandes im Bereich der Pflege, des Rettungsdienstes und des Kindergartens seien im vergangenen erfüllt worden.

Im Bereich des Rettungsdienstes sei auch über die gesamte Zeit der Corona-Pandemie kein Ausfall zu verzeichnen gewesen. Berichtet wurde, dass die Kindertagesstätte in Clingen Mitte des vergangenen Jahres an die Stadt Clingen zurückgegeben wurde.

In Sondershausen-Jecha kaufte das DRK Grundstücke ebenso in Bad Frankenhausen sowie in Toba. Auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofes in Jecha ist der Bau eines Zentrums mit ambulanter Tagespflege geplant. In Bad Frankenhausen soll ein Vereinsgebäude entstehen, das unter anderem ein Schulungszentrum sowie einen Katastrophenschutzstützpunkt beherbergen soll. In Toba soll bei der bestehenden Rettungswache ein Raum für den Verbandsarbeit entstehen.

Präsident Peter Hengstermann erinnerte an das große Engagement der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kameradinnen und Kameraden des DRK. Einstimmig seien die vorgelegte Jahresrechnung 2022 als auch der neue Haushaltsplan für dieses Jahr beschlossen worden.