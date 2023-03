DRK-Kyffhäuserkreisverband sammelt weiter Spenden für Erdbebengebiete

Der DRK-Kyffhäuserkreisverband sammelt weiterhin Spenden für die Erdbebengebiete in der Türkei und Syrien.

Kyffhäuserkreis. Der DRK-Kyffhäuserkreisverband sammelt Spenden für die betroffenen Regionen.

Das Deutsche Rote Kreuz sammelt auch weiterhin Spenden für die Erdbebengebiete in der Türkei und Syrien, informierte der Kyffhäuserkreisverband. Finanziell unterstützt und organisiert würden mit den Spendengeldern unter anderem DRK-Hilfstransporte mittels Flugzeug in die Katastrophengebiete, die neben medizinischem Verbrauchsmaterial vor allem dringend benötigte Medikamente enthielten. Der DRK-Kyffhäuserkreisverband bedankt sich an dieser Stelle für die bisherige Spendenbereitschaft.

Spendenkonto des DRK-Kyffhäuserkreisverbandes, Stichwort: Erdbebenopfer. IBAN: DE42 820550003100002821