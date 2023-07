Dürre lässt Erträge schrumpfen

Am Freitag ging es für die Mähdrescher des Landwirtschaftlichen Unternehmens Sondershausen in die Ernte der Wintergerste auf dem 40 Hektar großen Schlag Mulde zwischen Berka und Hachelbich, das in Begleitung mehrere Rotmilane, die sich an aufgescheuchten Mäusen und Insekten durchfutterten.