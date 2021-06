Dunstabzugshaube in Flammen - Frau nach Küchenbrand in Sondershausen im Krankenhaus

Sondershausen Beim Kochen entzündeten sich am Dienstagabend in einer Küche in Sondershausen Öl in einer Pfanne. Die Flammen griffen schnell auf die Dunstabzugshaube über.

Glimpflich endete laut Polizei ein Feuer am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, in einer Küche in der Gemeinschaftsunterkunft im Eschenweg in Schernberg. Beim Zubereiten von Speisen auf dem Herd entzündete sich Öl in einer Pfanne.

Die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube über und setzten diese in Brand. Die Bewohner reagierten schnell und löschten die Flammen noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr.

Als 45 Einsatzkräfte von den freiwilligen Feuerwehren aus Schernberg, Thalebra, Immenrode und Ebeleben samt Drehleiter sowie diverse Rettungswagen anrückten, sollen bereits alle Bewohner der Unterkunft das Gebäude verlassen haben. Die 37-jährige Nutzerin der Küche kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Schaden in der UNterkunft wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

