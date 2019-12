E-Bus fährt auch 2020 nicht zum Kyffhäuser

Das E-Mobil, das der Landkreis angeschafft hatte, damit ältere und behinderte Besucher leichter zum Kyffhäuser-Denkmal gelangen können, wird auch im kommenden Jahr nicht fahren, teilte der Pressesprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele mit. Die Straßenzulassung sei endgültig vom Landesverwaltungsamt verweigert worden. Das Gefährt, das man bestellt hatte, sei bereits zurückgegeben worden. Kosten seien dem Landkreis nicht entstanden, so Thiele.

Auf dem Weg vom Burghof hinauf aufs Plateau muss der Bus einen Abschnitt öffentliche Straße benutzen. Ohne Zulassung ist das nicht erlaubt. Für das ursprünglich ausgesuchte Fahrzeugmodell hatte ein Gutachten eines externen Prüfers vorgelegen, in dem dieses Problem so nicht dargestellt war. Das Gutachten sei inzwischen auch zurückgezogen worden, so Thiele

Ein neues Konzept zur Beförderung zum Denkmal werde aber für 2020 erarbeitet, erklärte der Kreissprecher. Ein Schrägaufzug ist in der Diskussion.