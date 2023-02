Ebeleben: Auf Stadtjubiläum durch Zufall aufmerksam geworden

Ebeleben. Die Helbestadt wird 825 Jahre und muss die Feierlichkeiten noch planen.

Ganz zufällig ist man in der Stadtverwaltung auf ein großes Ereignis gestoßen, das der Stadt bevor steht: „Beim Wegräumen von Akten ist uns aufgefallen, dass Ebeleben 2023 sein 825-jähriges Bestehen feiert“, informierte Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) am Donnerstagabend die Stadtratsmitglieder. Nach den Feierlichkeiten zum 800. Geburtstag im Jahr 1998 steht nun ein nächstes Jubiläums-Ereignis der Helbestadt an.

Wie genau die Feierlichkeiten dazu aussehen sollen, steht aber noch nicht fest. Eine Möglichkeit, die im Stadtrat kurz angerissen wurde: Das Jubiläum gemeinsam mit dem neuen Mittelalterfest ansetzen, das erstmalig stattfinden und zwei Tage dauern soll.