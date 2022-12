Ebeleben: Den Gedanken der Weihnacht weitertragen

Ebeleben. In Ebeleben erfreuen Grundschüler die Senioren der Wohngemeinschaft mit Geschenken und Liedern.

„In einer Zeit, in der die eigenen Kinder und Enkelkinder aufgrund ihrer vielen Verpflichtungen im Alltag immer weniger zu Besuch kommen, freut es uns umso mehr, dass ihr an uns gedacht habt.“ Mit diesen warmen Worten empfing die sichtlich gerührte Einrichtungsleiterin Erika Thomas die Jungen und Mädchen, die sich gestern auf den Weg zur Awo-Seniorenwohngemeinschaft „Sonnenresidenz am Markt“ in Ebeleben aufgemacht hatten.

Im Gepäck hatten die Schüler der Klasse 3b der Grundschule „Adolph Diesterweg“ neben guter Laune auch Geschenke für die Bewohner des Hauses. In mühevoller Arbeit hatten die Jungen und Mädchen zusammen mit ihrer Lehrerin und Erzieherin kleine Kunstwerke aus Holzspateln geschaffen. Mit den selbst gebastelten Weihnachtssternen, die auch noch bunte Lichterketten zierten, wollten sie den Senioren am Montag eine Freude machen. Und dies war den 24 Grundschülern auch mehr als gelungen. In den Gemeinschaftsräumen der Wohngemeinschaften hatten sich jeweils die Mieter versammelt und warteten gespannt darauf, was die Kinder vorbereitet hatten. Groß war die Freude bei der Übergabe der Geschenke, der häufig auch eine herzliche Umarmung und Dankesworte folgten.

Ein Geburtstagsständchen gab es für Edith Lumnitz (Mitte), die am 5. Dezember ihren 95. Geburtstag feiern konnte. Luana überreichte ihr zudem den Weihnachtsstern. Foto: Ireen Wille

Über ein eigenes Ständchen durfte sich dann sogar die Bewohnerin Edith Lumnitz freuen. Die Senioren feierte ihren 95. Geburtstag, was die Drittklässler zum Anlass nahmen, um ihr ein Geburtstagslied darzubringen und aufs Herzlichste zu gratulieren.

Die Idee, zur Weihnachtszeit anderen eine Freude zu bereiten, hatten die Schüler zusammen mit ihrer Lehrerin Mandy Göpel und Erzieherin Christiane Penner schon im vergangenen Jahr. Damals wurden gemeinsam Engel aus Salzteig gebacken und den Mitarbeitern der KMG Klinik in Sondershausen überreicht (wir berichteten).

Die schöne Geste soll sich nun zur Tradition entwickeln, indem man einmal im Jahr – immer so um die Weihnachtszeit herum – einer öffentlichen Einrichtung, deren Mitarbeitern oder Bewohnern und Gästen eine selbst gestaltete Kleinigkeit zukommen lässt und somit den Gedanken der Weihnacht, gegenseitig eine Freude machen und aneinander denken, weiterträgt. In der Awo-Wohngemeinschaft mit ihren 20 Mietern hat das an diesem Montag jedenfalls sehr gut funktioniert.