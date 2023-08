Ebeleben: Führung durch den Schlossgarten

Ebeleben. Am Sonntag heißt der Ebelebener Förderverein Schlosspark zu einer Führung willkommen.

Bei besseren Wetteraussichten als in den vergangenen Tagen wird am Sonntag, 13. August, wieder eine Führung durch den Ebelebener Schlossgarten angeboten. Wie Katja Marsell vom Förderverein Schlosspark Ebeleben mitteilt, startet die Führung am Eingangstor neben der Kirche, wo auch um 14 Uhr der Treffpunkt für alle interessierten Gäste ist. Laut Mitteilung des Vereins besteht dann auch die Möglichkeit, den neuen Jahreskalender für 2024 zu erwerben. Die Novalis-Diakonie öffne zuvor auch die Cafeteria für ein Mittagessen.