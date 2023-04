Ebeleben: Gemeinsame Ausbildung und weitere Investitionen

Ebeleben. In der Helbestadt fand die Ernennung der Wehrleiter und Stellvertreter für die Feuerwehren der Einheitsgemeinde statt.

Nachdem im Vorfeld die einzelnen Wehrleitungen bei den Freiwilligen Feuerwehren der Einheitsgemeinde Ebeleben gewählt worden waren, folgte nun deren Ernennung. Einen neuen Wehrleiter gibt es fortan in Wiedermuth, wo Marko Probst auf Uwe Schröder folgt. Letzterem wurde für seine 30-jährige Wehrleitertätigkeit gedankt. Als Stellvertreter fungiert Patrick Schröder. In Allmenhausen übernimmt der frisch gebackene Gruppenführer Mika Weidauer die Position des Wehrleiters. Sein Vorgänger Thomas Rosenstiel wurde als Stellvertreter ernannt.

Alles beim Alten bleibt derweil in Ebeleben, wo Andreas Sorber Wehrleiter und Ronny Zirkler Stellvertreter ist. Auch Ralf-Peter Richter bleibt in Rockensußra der Leiter der Wehr und Kay-Michael Urspruch dessen Stellvertreter. Die Ernennungen von Wilfried und Oliver Karlstedt aus Thüringenhausen erfolgen urlaubsbedingt zu einem späteren Zeitpunkt.

Stadtbrandmeister Steffen Isserstedt fand mit seinem Vorschlag, künftig gemeinsame Ausbildungstage mit allen Ortsteilfeuerwehren durchzuführen, durchweg Anklang.

Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) unterstrich, wie wichtig die Feuerwehren für die Einheitsgemeinde sind und übte Kritik an seinen Vorgängern: „Zu Beginn meiner Amtszeit war das schon teilweise ein trauriges Bild. Was ich bei den Feuerwehren vorgefunden habe, waren verschlissene Einsatzbekleidung, Einsatzbekleidung aus DDR-Zeiten, Fahrzeuge mit Reifen, die über 30 Jahre alt waren. Vieles war einfach kaputtgespart.“ Dagegen habe man nun in den letzten vier Jahren bei allen Feuerwehren umfangreich investieren können. Mit Ausnahme von Wiedermuth seien alte Fahrzeuge durch gute gebrauchte ersetzt worden. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen habe es in allen Gerätehäusern gegeben und auch neue Einsatzkleidung sei zur Verfügung gestellt worden.