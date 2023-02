Ebeleben: Haushalt ist Thema im Stadtrat

Am Donnerstagabend heißen Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) und Stadtratsmitglieder zur öffentlichen Sitzung willkommen.

Ebeleben. Wichtige Themen stehen auf der Agenda des Ebelebener Stadtrates am Donnerstagabend.

Der Haushalt für 2023 ist Thema zur Stadtratssitzung am heutigen Donnerstagabend in Ebeleben. Um 19 Uhr beginnt der öffentliche Teil im Gebäude der Feuerwehr. Weiterhin soll es unter anderem um die dritte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2024 gehen. Zukünftig will die Kommune jedoch aus der Haushaltssicherung heraus, weshalb auch der Antrag auf Befreiung von der Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes Thema sein wird.