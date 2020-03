Ebeleben. Mit neuem Server und moderner Software will die Stadtverwaltung Bürgern bald mehr Behördengänge übers Netz ermöglichen.

Ebeleben investiert in digitale Technik

Für etwa 24.000 Euro schafft die Stadt Ebeleben jetzt neue Rechentechnik an. Das war von Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) zu erfahren. Außerdem werde die Verwaltung auf zeitgemäße Computerprogramme umgestellt, fügte das Stadtoberhaupt hinzu. Damit bereite sich Ebelebens Stadtverwaltung auf den nächsten Schritt in der Digitalisierung vor. Der soll schon in diesem Frühjahr geschafft sein, wenn neue Rechner und Software einwandfrei laufen.

Ab 2022 müssen die kommunalen Verwaltungen Bürgern die Möglichkeit geben, nahezu alle Behördenangelegenheiten über das Internet zu erledigen oder sich dort wenigstens die nötigen Formulare zu beschaffen. Um diese Anforderung erfüllen zu können, müssen viele Kommunen, so auch die Stadt Ebeleben, ihre Datenverarbeitung auf neuesten Stand bringen. Das werde die Stadt aus eigener Kraft schaffen, stellte der Bürgermeister klar. Im Gegensatz zu anderen Kommunen im Kyffhäuserkreis will sich Ebeleben keinem Zweckverband oder einer Arbeitsgemeinschaft für die Digitalisierung der Verwaltung anschließen. „Wir haben die Umstellung schon gut im Griff“, sieht Gröbel für Ebeleben keinen Unterstützungsbedarf. Die Stadt beschäftige bereits einen Systemadministrator. Einen solchen Experten muss künftig jede Kommune oder jeder Digitalisierungszweckverband vorweisen. Abgesehen davon, das Ebeleben viele Voraussetzungen ohnehin bereits eigenständig erfüllt, hält es Gröbel für schwierig, sich in einem Zweckbündnis auf eine zukunftsweisende Lösung für alle Beteiligten zu einigen. Für einen reibungslosen Übergang müssten dabei zu viele unterschiedliche Systeme bei den beteiligten Kommunen aneinander angepasst werden. Probleme seien so vorprogrammiert. Ebeleben geht in Richtung Digitalisierung und Behörden im Netz lieber seinen eigenen Weg. Zwar müsse dafür in der täglichen Arbeit der Rathausmitarbeiter auch einige Dinge komplett umgestellt werden, sagt der Bürgermeister. Trotzdem müssten nicht alle Abläufe völlig neu geregelt werden. Bei der Umstellung könne man sich teilweise auf schon angewandte Lösungen stützen. Um die Investition für einen neuen Server ist Ebeleben allerdings nicht herumgekommen. Den leistungsfähigen Zentral-Computer benötige die Verwaltung, um die Arbeitsprozesse mit Hilfe verbesserter Programme besser digital vernetzen zu können, erklärte Gröbel. Der Server erlaube viel schnellere Zugriffe auf Dateien und Programme als das alte Gerät. Weil das aber auch gerade erst drei Jahre in Dienst steht, wird es weiter eingesetzt, um den E-Mail-Verkehr der Rathausmitarbeiter zu erledigen. Verschrottet werde nur eine inzwischen ungefähr zehn Jahre alte Kiste, die bisher als elektronischer Postkasten gedient habe. Ausgemustert wurden auch einige Rechner an der Arbeitsplätzen der Verwaltungsmitarbeiter, berichtete der Bürgermeister. Die Leistung dieser alten Geräte habe den Anforderungen der neuen Software, die jetzt für eine bessere Vernetzung zwischen den Amtsstuben sorgen soll, nicht mehr genügt. Von der höheren Geschwindigkeit im Rathausnetz sollen dann letztendlich die Bürger profitieren, wenn sie die digitalen Dienstleistungen der Verwaltung in Anspruch nehmen.