Ebeleben: „Karl Marien Haus“ feiert 140. Geburtstag

Ebeleben. Am Samstag, dem 10. Juni, begrüßt die Novalis-Diakonie interessierte Besucher zum Fest.

Zum 140. Geburtstag des „Karl Marien Hauses“ wird am Samstag, dem 10. Juni, ab 10.30 Uhr in Ebeleben auf dem Gelände am Teichmühlenweg 1 willkommen geheißen. Fürst Christian Günther III. von Schwarzburg-Sondershausen erbaute das als Palmen- oder Orangenhaus bekannte Gebäude im Jahr 1773. Umgebaut wurde es dann 1883 und man gründete das „Karl Marien Haus“ als „Rettungshaus für verwahrloste und sittlich gefährdete Kinder“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Heute ist das Haus eine Wohnstätte für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, die am 10. Juni gemeinsam mit Besuchern das Fest feiern möchten, bei dem sich die Gäste auf ein Unterhaltungsprogramm und Köstlichkeiten freuen können, heißt es von der Novalis-Diakonie.