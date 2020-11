Ebeleben: Kindergarten öffnet wieder

Am Montag, 9. November, öffnet die Kindertagesstätte Helbespatzen in Ebeleben wieder regulär. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Alle Coronatests bei den Mitarbeitern und Kindern seien negativ gewesen. Am Dienstag war eine Corona-Infektion bei einem Kind, das die Einrichtung besucht, bekannt geworden. Der Kindergarten wurde vom Thüringer Bildungsministerium auf die Corona-Warnstufe rot gesetzt und geschlossen. Für die Kinder, die keinen Kontakt mit dem betroffenen Kind hatten, wurde eine Notbetreuung durch den Träger der Einrichtung abgesichert, hatte das Landratsamt erklärt.