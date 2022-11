Ebeleben: Entwarnung bei Verdacht auf versuchte Kindesentführung

Kyffhäuserkreis. Die Polizei ging Zeugenhinweisen nach. Dann konnte aber Entwarnung gegeben werden.

Weil es am Freitagvormittag im Bereich Ebeleben einen möglichen Fall einer versuchten Kindesentführung gegeben haben soll, nahm die Polizei unmittelbar die Ermittlungsarbeit auf. Es seien nach einem Zeugenhinweis Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden, doch bislang habe man den Sachverhalt noch nicht aufklären können, teilte die Landespolizeiinspektion in Nordhausen auf Nachfrage unserer Zeitung am Mittag mit. Das Kind beziehungsweise der Jugendliche, dessen Alter die Polizei nicht angeben wollte, sei zu dieser Zeit von der Polizei befragt worden.

Der Vorfall veranlasste auch das Landratsamt noch am Freitag, einen Elternbrief aufzusetzen und über alle Schulen im Landkreis zu verteilen. In dem Schreiben von Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) wird für das Thema Sicherheit auf dem Schulweg sensibilisiert.

Die Landrätin weist darauf hin, dass „insbesondere in der jetzigen Jahreszeit der Schulweg nicht allein und mit gewissem Abstand zu Fahrzeugen anzutreten ist“. Weitere Erklärungen gab das Landratsamt zu dem Vorfall vorerst nicht ab.

Die Polizei gab dann am Nachmittag Entwarnung: Der anfängliche Verdacht bestätigte sich nicht. Die Polizei empfiehlt, sich weiterhin aufmerksam im öffentlichen Raum zu bewegen und bei Hinweisen die Polizei zu informieren.

