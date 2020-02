Ebeleben muss Rathausbrücke sanieren

Die Rathausbrücke in Ebeleben muss saniert. Und zwar dringend, das sagte Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel (FW). Die Stadt steckt in einem Dilemma. Die Brücke ist marode. Aber es fehlt seit Jahren Geld für einen Neubau.

Für das kommenden Jahr aber habe das Landesamt für Bau und Verkehr für die Region Nordthüringen angekündigt, die Brücke in der Lindenstraße zu sanieren, erklärte Gröbel in der jüngsten Stadtratssitzung. Das Bauwerk gehört zu einer Landesstraße und soll im Anschluss an die Sanierung der Brücke über die B249 in Ebeleben, die gerade beginnt, gemacht werden. „Damit wächst der Druck auf die Stadt“, so der Bürgermeister.

Werde die Lindenstraße gesperrt, führe die Umleitung in Richtung Wiedermuth, Holzsußra und Helbedündorf über die Rathausbrücke. Die aber sei eben nicht nur sanierungsbedürftig, sondern auch nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zugelassen, erklärte Gröbel. Für die Feuerwehr in Ebeleben, die Stützpunktfeuerwehr ist und mit ihrer Drehleiter auch zu Einsätzen in den umliegenden Gemeinden gerufen wird, werde das zum Problem. Auch Busse und Laster können die Brücke nicht passieren. Das hätte Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr und für die Schülerbeförderung zur Folge. Eine weiträumige Umfahrung wäre notwendig.

Das Landesamt habe zwar angeboten, die Sanierung der Bücke um ein Jahr zu schieben, aber nur, wenn Ebeleben in dieser Zeit die Rathausbrücke saniert, erklärt Gröbel das Problem, vor dem die Stadt stehe. In einem Nachtragshaushalt wolle man die Sanierung darstellen. „Wir bemühen uns, einen Kredit aufzunehmen, um so den Eigenanteil darstellen zu können“, erläutert Gröbel.

Die Kosten für den Bau aber sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. 320.000 Euro hatte eine erste Kostenschätzung im Jahr 2008 ergeben. Inzwischen seien die Kosten ohne Ingenieurleistungen auf 694.000 Euro gestiegen, erklärte Gröbel.

Bis zum 31. März müsse die Stadt einen Antrag auf Sanierung der Rathausbrücke einreichen, so Gröbel. In den kommenden Woche m