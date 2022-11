Ebeleben: Neuer SPD-Ortsverein gegründet

Ebeleben. Aus den Ortsvereinen Ebeleben und Helbedündorf wird der SPD-Ortsverein Helbetal.

Nach langen Gesprächen der Mitglieder der Ortsvereine Ebeleben und Holzthaleben hat der Kreisvorstand im Oktober die Auflösung der beiden Ortsvereine auf deren Antrag hin beschlossen, teilt Jörg Esser mit. Am vergangenen Montag habe sich der neue Ortsverein Helbetal auf einer Mitgliederversammlung in Allmenhausen gegründet. Eine neue Satzung wurde verabschiedet und ein Vorstand gewählt. Zum Vorsitzenden des Ortsvereins Helbetal wurde Jörg Esser gewählt, als sein Stellvertreter Marko Probst. Steffen Lupprian, Steffen Kranhold und Thomas Gehlhaar vervollständigen den Vorstand. Revisorinnen sind Helga Esser und Elke Pohlket. Der Vorstand will mit den Mitgliedern ein Arbeitsprogramm verabschieden. Gesprächsformate in Ebeleben und Helbedündorf seien geplant und würden Anfang des Jahres veröffentlicht.