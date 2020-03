Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ebeleben: Notbetrieb im Rathaus

Die Stadtverwaltung Ebeleben werde ab sofort nur noch im „Notbetrieb“ arbeiten. Es werde zu weiteren Einschränkungen beim Besucherverkehr kommen, erklärte Bürgermeister Steffen Gröbel (FW). Nicht mehr alle Dienstleistungen können angeboten werden, da auch die Stadtverwaltung personell von den Schließungen der Schulen und Kindergärten betroffen ist, so Gröbel.

Um den Schutz der Bevölkerung und die Koordinierung von erforderlichen Maßnahmen auch weiterhin ermöglich zu können, wird das Rathaus bis auf weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. In dringenden Fällen sollen sich Bürger vorab telefonisch unter 036030/70 00 informieren, ob unaufschiebbare Dienstleistungen verfügbar seien, heißt es. Man bitte um Verständnis.

Geschlossen werden in Ebeleben und seinen Ortsteilen alle öffentlichen Einrichtungen für Veranstaltungen und Zusammenkünfte. Betroffen sind:

die Jugendclubs in Wiedermuth und in Rockensußra

das Backs in Gundersleben

das Dorfgemeinschaftshaus in Thüringenhausen

die Gaststätte und der Gemeinderaum in Rockensußra.

Die Liegenschaften der Feuerwehr Ebeleben und der Ortsteilfeuerwehren in Allmenhausen, Rockensußra, Thüringenhausen und Wiedermuth können ausschließlich nur noch zu Einsatzzwecken der Feuerwehren genutzt werden, heißt es aus dem Ebelebener Rathaus.