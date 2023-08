Ebeleben: Party unterm Sternenhimmel

Ebeleben. Die Ebelebener Kirmesjugend organisiert am 4. und 5. August ein zweitägiges Festival. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Seit Montag befindet sich die Ebelebener Kirmesjugend auf der Zielgerade: Die Planungen, die seit Februar laufen, münden nun in die praktischen Vorarbeiten für das zweitägige Festival im Freibad. Seit Beginn der Woche sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Aufbau beschäftigt. Die Vorfreude auf das wohl größte Ereignis im Vereinsleben, das am 4. und 5. August möglichst viele Besucher ins Bad locken soll, schwingt immer mit.

Den Titel „Sound of Summer“ trägt das Festival seit 2019. Schon im Jahr zuvor hatte sich die Kirmesjugend im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Freibades um die Organisation des Musikfestes gekümmert. Jedes Jahr ist die Veranstaltung gewachsen. Selbst unter strengen Hygieneauflagen zu Corona-Zeiten konnte das Festival stattfinden. Kamen im vergangenen Jahr eintausend Besucher, hofft man für die aktuelle Auflage auf mindestens ebenso viel Zuspruch.

Neu in diesem Jahr: Ein sogenannter zweiter „Floor“ mit Musik aus sämtlichen Epochen und für jeden Geschmack und eine große Open-Air-Bühne sowie der eigens gezimmerte Torbogen am Eingang. Nach dem Auftakt am Freitag ab 21 Uhr, der unter dem Motto „Musik von damals bis heute“ steht, wird am Samstag ab 20 Uhr Live-Musik von Rockpirat geboten. Der Eintritt kostet jeweils zwölf Euro. Das Freibadgelände wollen die Kirmesleute bis zum Wochenende noch in eine bunte Partymeile verwandeln, inklusive Chill-Out-Lounge unterm Sternenzelt und vielen Leuchtelementen.

Dass die Organisation des Festivals „nicht mal nebenbei“ funktionieren kann, weiß die Kirmesjugend. Viele Mitglieder haben extra dafür Urlaub genommen. Und auch die Eltern der jungen Leute packen mit an. „Für die Unterstützung sind wir sehr dankbar“, sagt Kirmeschef Hannes Steuerwald. So würden Mamas und Papas beim Aufbau ebenso mit helfen wie später beim Ausschank zur Party. Auch der Kegelverein unterstützt am Samstagabend. „Ohne fremde Hilfe und Sponsoren wäre das alles nicht machbar“, so Steuerwald.