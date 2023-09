Ebeleben: Stadtrat tagt am Donnerstag

In der Kindertagesstätte Helbespatzen in Ebeleben sollen die Waschräume saniert werden. Im Stadtrat sollen Beschlüsse zur Vergabe gefasst werden.

Ebeleben. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils finden sich viele interessante Punkte wieder:

Zur öffentlichen Sitzung in den Räumlichkeiten der Feuerwehr kommt der Stadtrat in Ebeleben am Donnerstag, dem 14. September, um 19 Uhr zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vergabebeschlüsse für Sanierungsarbeiten in den Waschräumen des Kindergartens, die städtische Jahresrechnung für 2021 sowie um verschiedene Beschlüsse zur Photovoltaik-Freiflächenanlage in Rockensußra und die Wahl einer zweiten Schiedsperson.